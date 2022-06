46 migranten zijn maandag dood aangetroffen in een vrachtwagen in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas, zo heeft de brandweer bevestigd. De autoriteiten vonden in het voertuig zestien overlevenden, onder wie vier minderjarigen.

De overlevenden zijn met symptomen van een zonnesteek en oververhitting naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn drie verdachten aangehouden.

San Antonio ligt op zo'n 250 kilometer van de Mexicaanse grens. Maandag werd het er 39,4 graden met een hoge luchtvochtigheid.

De vrachtwagen werd aangetroffen naast het spoor in een wijk in het zuidwesten van de stad. Volgens The Washington Post werd de vrachtwagen gevonden door de mensensmokkelafdeling van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog onbekend welke nationaliteit de slachtoffers hebben.

In 2019 vond een dergelijk drama plaats in Europa. In de Britse plaats Essex werd toen een koelwagen gevonden waarin 39 dode Vietnamese migranten werden aangetroffen.