Bij een treinongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen, meldt CNN. De trein botste bij een onbewaakte spoorwegovergang op een vuilniswagen, waarna zeven wagons ontspoorden.

Het ongeluk vond plaats in de buurt van het dorpje Mendon, zo'n 160 kilometer ten noordoosten van Kansas City.

De chauffeur van de vuilniswagen en twee treinpassagiers zijn overleden. Op het moment van het ongeluk waren 243 passagiers en 12 bemanningsleden aan boord van de trein, die afkomstig is van maatschappij Amtrak.

Het is de tweede keer deze week dat een Amerikaanse passagierstrein een voertuig raakt. Zondag botste een trein met een personenauto bij een onbewaakte spoorwegovergang in de staat Californië. Daarbij kwamen drie inzittenden van de auto om het leven. Twee andere inzittenden raakten zwaargewond. Er vielen toen geen gewonden in de trein.