De landen van de Raad van Europa moeten ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een internationaal tribunaal komt voor IS-strijders die zich schuldig hebben gemaakt aan genocide. Dat moet bij voorkeur in de regio gebeuren of anders worden opgezet door het Internationaal Strafhof in Den Haag, zo bepleit rapporteur Pieter Omtzigt in een advies dat deze week openbaar wordt gemaakt.

In zijn advies stelt Omtzigt dat er weinig vooruitgang wordt geboekt bij de vervolging van strijders van Islamitische Staat (IS), die zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan genocide van de jezidi-bevolking. In 2019 werd IS verjaagd uit de laatste bolwerken in Syrië en Irak en pleegde leider Abu Bakr al-Baghdadi zelfmoord toen hij door Amerikaanse troepen was ontdekt.

Verschillende landen, waaronder Nederland, Zweden en Duitsland, hebben recent IS-verdachten veroordeeld. Maar nog steeds verblijven veel strijders afkomstig uit Europese landen in Iraakse en Syrische gevangenissen en kampen. Ze worden vastgehouden zonder dat er uitzicht is op een rechtszaak.

Omtzigt noemt deze situatie om twee redenen ongewenst. Nabestaanden van slachtoffers hebben er recht op dat verdachten van misdaden tegen de menselijkheid verantwoording afleggen voor de rechter. Maar ook kunnen deze strijders - bij gevangenisuitbraken - uitgroeien tot een gevaar voor de veiligheid in Europa.

Tot nu toe stelden Europese landen zich terughoudend op, ook Nederland. De IS-strijders zouden maar in Syrië of Irak moeten worden berecht. Maar de samenwerking met Syrië is door de internationale boycot van dat land moeizaam. En de Iraakse grondwet staat niet toe dat buitenlandse rechters of speciale rechtbanken op het grondgebied actief zijn.

Een morele plicht om IS-strijders te vervolgen

Omtzigt wil de impasse doorbreken door de vorming van een IS-tribunaal voor te stellen. Hij wijst op de morele plicht van de Europese landen om in actie te komen: zij hebben namelijk niet voorkomen dat IS-strijders naar Syrië en Irak reisden, waar ze vervolgens hun misdaden begingen. Daarbij komt dat landen op grond van internationaal recht de plicht hebben genocide waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen.

Omtzigt stelt verder voor IS-strijders die al hier zijn, alsnog voor genocide te vervolgen. Ook in Nederland staat daar levenslang op. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Ook wil hij het recht op gezinshereniging niet langer van toepassing verklaren op IS-strijders en hun familieleden. "Dit betekent dat landen dan wel kinderen en soms vrouwen kunnen terughalen als zij dat wensen, zonder verplicht te zijn ook de mannen hierheen te halen", aldus Omtzigt tegen NU.nl.

Het plan van Omtzigt moet nog worden overgenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en daarna door de minister. De Raad van Europa is een organisatie met 46 leden die internationale verdragen kan opstellen. Omtzigt is een van de zeven Nederlandse leden van de Parlementaire Vergadering. In oktober 2019 is hij benoemd tot rapporteur IS-strijders.

Duizenden IS-strijders in kampen en gevangenissen

In Syrië zitten duizenden strijders en hun vrouwen en kinderen gevangen, in handen van Koerdische groepen. Nederland wilde tot voor kort - net als veel andere Europese landen - geen onderdanen terughalen die zich bij IS hadden aangesloten, vanwege gevaar voor de nationale veiligheid. Onder druk van de rechter, die dreigde de vrouwen niet langer te vervolgen, besloot het kabinet een aantal van hen alsnog hiernaartoe te halen.

In februari van dit jaar arriveerden vijf vrouwen en hun kinderen. In mei gaf de rechter de opdracht binnen vier maanden nog eens twaalf vrouwen en negen kinderen over te brengen.

Inmiddels zijn ook de eerste veroordelingen tegen IS-vrouwen uitgesproken, zoals begin juni tegen Ilaham B., die 3,5 jaar celstraf kreeg opgelegd waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie heeft onlangs in deze zaak hoger beroep ingesteld.