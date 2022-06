De politie in Zuid-Afrika tast nog altijd in het duister over de doodsoorzaak van zeker 21 jongeren die zondagochtend levenloos zijn aangetroffen in een kroeg in de stad Oos-Londen. 31 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen liggen daar maandag nog steeds.

De politie spant zich naar eigen zeggen maximaal in om op te helderen wat er precies is voorgevallen. Volgens hulpdiensten werden de lichamen onderuitgezakt gevonden op stoelen, banken en op de vloer, zonder zichtbaar letsel.

Het gaat om jongeren tussen de dertien en zeventien jaar oud. De meesten waren in de kroeg om het einde van het schooljaar te vieren. Mogelijk zijn ze om het leven gekomen door iets wat ze hebben gedronken, gegeten of gerookt.

De politie dacht in eerste instantie dat er in de kroeg paniek was uitgebroken en dat de tieners daardoor zijn doodgedrukt, maar die theorie wordt nu uitgesloten. Degenen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, hadden onder meer last van hoofdpijn, pijn aan hun borst en rug en moesten overgeven.

Volgens overlevenden hing er een verstikkende geur in de bar

Overlevenden vertellen aan diverse media dat in de volle tent een sterke en verstikkende geur hing. De negentienjarige Sinovuyo Monyane, die door de kroeg was ingehuurd om drankjes te promoten, zegt tegen persbureau AFP dat ze nog steeds "in de war" is.

Ze wilde vanwege de geur naar buiten vluchten, maar dat werd door de drukte bemoeilijkt. Tegelijkertijd hoorde ze andere mensen schreeuwen dat ze geen adem konden krijgen.

"Toen viel ik flauw", aldus Monyane. Zij dacht dat er een soort pepperspray was gespoten. Toen ze later wakker werd, zag ze de lichamen op de grond liggen. "Ik had dood kunnen zijn", zegt ze.