Het aantal doden door een incident in een Zuid-Afrikaanse bar is opgelopen tot 22. Onder de slachtoffers zouden ook minderjarigen zijn. Dat meldden de autoriteiten zondag.

Wat er precies is gebeurd in de bar in de kustplaats Oos-Londen, is niet duidelijk. Eerder werd gesproken van verdrukking omdat er paniek zou zijn ontstaan in de kroeg. Maar de lichamen zouden weinig verwondingen hebben, waardoor vergiftiging niet wordt uitgesloten.

Volgens een woordvoerder van de Oost-Kaapse provinciale gezondheidsafdeling worden de lichamen naar het mortuarium gebracht, waar een toxicologisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Mensen verzamelden zich massaal buiten de kroeg. Familieleden worden gevraagd om te helpen met het identificeren van de slachtoffers.

Burgemeester: 'Vergelijkbaar met een slachtpartij'

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa condoleerde de families van de slachtoffers en sprak zijn zorgen uit over de omstandigheden waarin minderjarigen konden samenkomen in een kroeg.

Een zeventienjarige buurtbewoner vertelde persbureau Reuters dat de kroeg een populaire hangplek was voor jongeren. "Iedereen wil de kroeg dicht hebben, omdat ze alcohol verkopen aan minderjarigen. Iedereen is boos, iedereen is verdrietig om wat er gebeurd is", zei de buurtbewoner.

"Wat er is gebeurd, is vergelijkbaar met een slachtpartij", zei burgemeester Xola Pakati van Oos-Londen in een verklaring.