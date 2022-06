Bij een stierengevecht in Colombia zijn zondag zeker vier mensen omgekomen nadat een deel van de tribunes van een arena instortte. Ongeveer driehonderd anderen raakten gewond, van wie dertig zwaargewond. Dat bevestigt de gouverneur van het district Tolima in een interview op de Colombiaanse radiozender Blu Radio.

Op sociale media gaan video's rond waarop te zien is hoe de houten tribunes aan één zijde van de arena instortten. In de arena in El Espinal, zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota, waren honderden mensen aanwezig. Alle slachtoffers die onder het puin lagen, zouden inmiddels zijn gered, aldus burgemeester Luis Fernando Velez van El Espinal.

De oorzaak van het ongeval is op dit moment nog onduidelijk. Burgemeester Velez riep mensen in de omgeving van de arena op om daar weg te gaan en zo de hulpdiensten, die massaal zijn uitgerukt, vrij baan te geven.

Het stierengevecht, genaamd Corraleja, zou hebben plaatsgevonden als onderdeel van het Peter en Paul Festival. Volgens een bericht in de krant El Tiempo zaaide een stier na het incident paniek in de straten van de stad.