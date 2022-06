Meer dan tweehonderd mensen die in Istanboel demonstreerden voor de rechten van lhbtiq+'ers in Turkije zijn opgepakt, meldt de lokale lhbtiq+-organisatie KAOS GL zondag. De locaties van de geplande optocht werden afgegrendeld door de politie en mensen die toch een poging waagden, werden verjaagd of aangehouden.

De optocht was verboden. Volgens de autoriteiten zou de Pride tot onrust onder de bevolking leiden.

Honderden mensen, zwaaiend met regenboogvlaggen, verzamelden zich zondag in de straten naast het centraal gelegen Taksimplein om tegen de afgelasting te demonstreren. Nog voor het begin van de demonstratie voerde de oproerpolitie een inval uit in verschillende bars en in de straten rond het Taksimplein, waarbij volgens het Franse persbureau AFP willekeurige mensen werden gearresteerd.

Homoseksualiteit is niet strafbaar in het islamitische land. Wel is er onder een groot deel van de bevolking veel vijandigheid tegen lhbtiq+'ers.

De Pride-optocht is voor de achtste keer op rij verboden. Vorig jaar zei de gouverneur dat de parade in strijd zou zijn met de "publieke moraal".

De zogeheten Istanboel Pride wordt sinds 2003 georganiseerd. In 2014 werd deze voor het laatst toegestaan. Toen waren er naar schatting 100.000 mensen op de been.