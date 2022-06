Twee Nederlanders zijn in Noord-Italië zwaargewond geraakt doordat ze met hun trike, een gemotoriseerde driewieler, in een afgrond stortten. Ze reden bergafwaarts in de richting van Brenzone, toen de trike uit de bocht vloog en tientallen meters naar beneden viel.

Volgens plaatselijke media maakten Nederlanders op een trike en twee scooters een tocht op een bergweg met een reeks haarspeldbochten vlak bij het Gardameer. Dergelijke bochten zijn erg krap, waardoor je flink wat vaart moet minderen.

Twee van de drie mensen op de trike raakten zwaargewond en zijn met een helikopter naar het Borgo Trento-ziekenhuis in Verona gebracht. Volgens lokale media hebben omstanders eerste hulp geboden. Een derde Nederlander raakte lichtgewond. Ook twee berijders van een scooter liepen volgens de plaatselijke media in de betreffende bocht lichte verwondingen op.

Het gaat om een groep van zeven Nederlandse toeristen. De brandweer en politie werden bij het reddingswerk bijgestaan door een speciale hulpdienst voor de Alpen, die een helikopter inzette.