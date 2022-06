De slachtoffers van de terroristische aanslag op een homonachtclub zijn zondag in de kathedraal van Oslo herdacht. De Noorse premier Jonas Gahr Stoere, kroonprins Haakon en diens vrouw Mette-Marit waren daarbij aanwezig. De premier constateert door de aanslag dat het gevecht voor de veiligheid van de lhbtiq+-gemeenschap nog lang niet over is.

"De weg naar veiligheid kent gevaren, maar we zullen overwinnen", sprak Stoere. "Deze aanslag stopte de Pride-parade, maar zal onze pogingen om discriminatie, vooroordelen en haat te voorkomen niet stoppen."

Stoere prees de duizenden mensen die dit weekend spontaan in de straten van Oslo opkwamen voor de lhbtiq+-gemeenschap. Hij zag "solidariteit" en "ondersteuning" voor "alle individuen die op hun manier een vrij, veilig leven willen leiden".

Duizenden mensen kwamen af op de herdenkingsdienst voor de twee dodelijke slachtoffers van de schietpartij afgelopen vrijdag. Nog eens 21 anderen raakten gewond toen een schutter het vuur opende bij de Londen Pub, een bekende nachtclub voor lhbtiq+'ers in Oslo.

Politie gaat uit van terroristische daad

In de stad werd op dat moment op meerdere plaatsen Pride gevierd. De politie gaat uit van een terroristische daad. De vermoedelijke dader van de schietpartij is aangehouden. Het gaat om een 42-jarige Noor van Iraanse komaf. De man zou een geradicaliseerde islamist zijn en was een bekende van politie en inlichtingendiensten die terrorisme bestrijden.

De politie van Oslo heeft extra patrouilles de stad in gestuurd en alle agenten bewapend. De Noorse politie patrouilleert normaal onbewapend. Veiligheidsdienst PST heeft het nationale terreuralarm verhoogd naar het hoogste niveau, omdat de kans op een terroristische dreiging "buitengewoon" hoog is.

De advocaat van de verdachte gaat voorlopig nog niet op mediaverzoeken in. Zijn cliënt wordt verdacht van moord, poging tot moord en terrorisme.