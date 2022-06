In een kroeg in de Zuid-Afrikaanse Oost-Kaap zijn zondagochtend zeventien lichamen aangetroffen, melden lokale media. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Onder de doden zouden zich vooral jongeren tussen de achttien en twintig jaar bevinden.

De kroeg bevindt zich in de kustplaats Oos-Londen. Mogelijk zou er paniek zijn ontstaan in het café en werden als gevolg daarvan mensen doodgedrukt.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De lichamen zouden weinig verwondingen hebben, waardoor ook een vergiftiging niet wordt uitgesloten. Het korps verwacht later op zondag meer informatie te kunnen delen.

Buiten de kroeg hebben diverse families zich verzameld. Ze vrezen dat hun kinderen tot de slachtoffers behoren.