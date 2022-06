In de kathedraal van de Noorse hoofdstad Oslo vindt zondag een herdenkingsdienst plaats voor de slachtoffers van de schietpartij bij een homoclub. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen twee mensen om het leven en raakten 21 anderen gewond toen een schutter het vuur opende. De politie gaat uit van een terroristische daad.

Onder anderen de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit wonen de herdenkingsdienst bij. Ook premier Jonas Gahr Støre is aanwezig, meldt omroep NRK.

"Dit schudt onze hele samenleving door elkaar", zei een vertegenwoordiger van de kerk. "Degenen onder ons die queer zijn, moeten nu solidariteit en steun krijgen van alle anderen."

De London Pub, waar de aanval plaatsvond, is een bekende nachtclub voor homo's. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de pride gevierd. Een optocht die zaterdag in de hoofdstad was gepland, werd in het licht van de gebeurtenissen afgelast.

De politie van Oslo heeft extra patrouilles de stad ingestuurd en alle agenten bewapend. De Noorse politie patrouilleert normaal onbewapend. Veiligheidsdienst PST heeft het nationale terreuralarm verhoogd naar het hoogste niveau, omdat de kans op een terroristische dreiging "buitengewoon" hoog is, aldus NRK.

Vermoedelijke dader is bekende van politie

De vermoedelijke dader van de schietpartij is aangehouden. Het gaat om een 42-jarige Noor van Iraanse komaf. Hij is een bekende van de politie en ook van de inlichtingendiensten die terrorisme bestrijden.

Volgens de politie zou het gaan om een geradicaliseerde islamist. Wat zijn motief is geweest, is nog onduidelijk. Er wordt onder meer gekeken naar de geestelijke gezondheid van de man.