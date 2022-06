Ghislaine Maxwell is door gevangenispersoneel onder zelfmoordtoezicht geplaatst en naar een isoleercel overgebracht. Dat blijkt uit een brief van haar advocaat aan de rechter die dinsdag uitspraak zal doen. Maxwell werd in december schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor de steenrijke zakenman Jeffrey Epstein.

Amerikaanse aanklagers hebben 30 tot 55 jaar celstraf geëist tegen de vrouw. Maxwells advocaat schrijft dat haar cliënt zich door het toezicht niet kan voorbereiden op de uitspraak, waardoor mogelijk uitstel nodig is.

De advocaat claimt dat haar client niet suïcidaal is. Die conclusie zou worden gedeeld door een psycholoog die de zestigjarige Maxwell zaterdag heeft onderzocht

Maxwell had tussen 1994 en 2004 een relatie met Epstein. De multimiljonair beroofde zichzelf in 2019 van het leven toen hij in de gevangenis in afwachting was van een misbruikzaak.

Ook de Fransman Jean-Luc Brunel, een oud-werknemer en vermeend handlanger van Epstein, is dood aangetroffen in zijn cel. De man werd vorig jaar juni beschuldigd van verkrachting van een minderjarige.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).