In verscheidene plaatsen in de Verenigde Staten is gedemonstreerd tegen het schrappen van het federale recht op abortus door de hoogste rechters van het land. Op sommige plaatsen leidden de protesten tot aanhoudingen.

In Phoenix bestormden honderden betogers vrijdagavond het parlementsgebouw van de staat Arizona en richtten ze vernielingen aan, melden plaatselijke media.

De senatoren, in vergadering in het pand, vluchtten korte tijd naar een onderste verdieping, maar konden weer naar boven voor hun zitting toen de politie de demonstranten met traangas had verdreven.

In een voorstad van Washington belaagden ongeveer twintig actievoerders het huis van een van de negen opperrechters, Clarence Thomas. Hij is een van de vijf rechters die voor het afschaffen van het nationale recht op abortus is.

In New York betoogden volgens plaatselijke media mogelijk zeventienduizend mensen in een tocht door Manhattan tegen het oordeel van het hooggerechtshof. Er braken daar ongeregeldheden uit en circa 25 betogers zijn aangehouden.

52 Amerikanen in grote steden protesteren massaal tegen abortusverbod

Staten moeten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan

De betogingen in verscheidene steden begonnen vrijdag kort na de bekendmaking van het oordeel van het hof al voor het gebouw van het hooggerechtshof in Washington. De inhoud van het vonnis was al enige tijd bekend door een lek.

Op tal van plaatsen vierden tegenstanders van abortus de afschaffing van wat vijftig jaar als een nationaal grondrecht gold. Nu moeten de staten zelf bepalen of ze abortus (onder voorwaarden) toestaan of niet.

Het wegvallen van de federale regel stelt een aantal staten waar veel verzet tegen abortus is, voor het probleem dat het nu niet duidelijk is wat wel en niet is toegestaan.

In Arizona bijvoorbeeld is er een wet uit 1864 die abortus verbiedt, maar er is ook recentere wetgeving die beperkingen verbindt aan het nationale grondrecht. Het wordt in de ruim vier maanden voor de parlementsverkiezingen nog een hele puzzel voor politici en juristen.