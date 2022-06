Mensenhandelaren zijn volgens de Spaanse premier Pedro Sánchez verantwoordelijk voor het fatale incident op Melilla. Dat zei hij zaterdag op een persconferentie. Bij een bestorming van de hekken om de Spaanse enclave kwamen achttien mensen om het leven. Ook raakten 140 Spaanse en Marokkaanse grensbewakers gewond.

"Het was een aanval op de territoriale integriteit van ons land", zei Sánchez.

Alle achttien dodelijke slachtoffers waren Afrikaanse migranten. Tachtig andere migranten raakten gewond. De grensbewakers raakten gewond toen zij de migranten probeerden tegen te houden.

De massa migranten probeerde met de bestorming Melilla te bereiken. Slechts 130 van hen slaagden in die poging.

Het was de eerste keer dat een grote groep migranten probeerde via Melilla Spanje en daarmee ook de Europese Unie te bereiken sinds de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Spanje zijn verbeterd. De landen hadden vorig jaar ruzie over de status van de Westelijke Sahara.

In die zomer bestormden groepen van soms duizenden migranten de enclaves Melilla en Ceuta. De Marokkaanse grenspolitie kreeg de situatie weer onder controle nadat de onderlinge verhouding tussen Madrid en Rabat was verbeterd.

Illegale migranten proberen vaak Melilla te bereiken

Melilla en Ceuta in het noorden van Marokko zijn een geliefd doel van illegale migranten. Hier kunnen ze Spanje en de EU bereiken zonder de Middellandse Zee te hoeven oversteken. Spanje betaalt daarom veel geld aan Marokko om de grens te bewaken.

De twee kleine stukken land zijn al zeshonderd jaar Europees bezit en er wonen 170.000 mensen. Ceuta ligt iets ten zuiden van Gibraltar en Melilla 225 kilometer oostelijker. Marokko maakt ook aanspraak op de gebieden.