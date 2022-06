Hulpdiensten hadden de man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in een homoclub in Oslo al in het vizier vanwege mogelijke radicalisering. De veiligheidsdienst van de Noorse politie beschrijft de man zaterdag als een geradicaliseerde moslim met mentale problemen.

De 42-jarige man was al sinds 2015 bekend bij de Noorse veiligheidsdiensten. In mei dit jaar werd nog een gesprek gevoerd met de man, maar daaruit bleek niet dat de verdachte gewelddadige intenties had.

Wel bleek de man een geschiedenis van mentale problemen te hebben. Waar hij precies mee kampte, is niet bekendgemaakt.

De schietpartij vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats bij de London Pub in Oslo. Daarbij kwamen twee mannen van boven de vijftig jaar om het leven. Volgens de laatste cijfers van de politie vielen daarnaast 21 gewonden, van wie tien zwaargewond zijn geraakt.

De verdachte werd gelijk na de schietpartij opgepakt. Bij zijn aanhouding werden ook twee wapens, waaronder een automatisch vuurwapen, in beslag genomen. De man wordt verdacht van moord, poging tot moord en terroristische daden. Hij zou alleen hebben gehandeld.

Dreigingsniveau verhoogd en pride-evenementen afgelast

Noorwegen beschouwt de schietpartij als een terroristische daad en heeft zaterdag het nationale dreigingsniveau verhoogd. Dat hebben de veiligheidsdiensten besloten omdat dit soort terroristische daden mogelijk anderen kunnen inspireren. De veiligheidsdiensten benadrukken wel dat daar nu nog geen signalen van zijn.

In Oslo zou dit weekend de pride worden gehouden. Volgens Noorse media is de parade die zaterdag zou worden gehouden, afgelast. Ook andere evenementen zijn op advies van de politie afgelast.