De eerste medische hulpmiddelen hebben zaterdag ziekenhuizen in het afgelegen gebied Paktika in Afghanistan bereikt. Daar zorgde een aardbeving eerder deze week voor veel schade en meer dan duizend doden. Ook China heeft inmiddels toegezegd hulp te sturen.

Het gebied in het zuidoosten van Afghanistan werd woensdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6.1. Het natuurgeweld kostte aan ruim duizend mensen het leven, tweeduizend anderen raakten gewond. Vrijdag overleden nog eens vijf mensen toen het gebied werd getroffen door naschokken.

De Taliban hebben zaterdag opgeroepen voor meer hulp aan het gebied. Ze vragen om meer medische hulpmiddelen om de slachtoffers van de aardbeving te helpen.

China heeft zaterdag gehoor gegeven aan de oproep om meer hulp. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven voor ongeveer 50 miljoen yuan (zo'n 7 miljoen euro) aan medische hulp naar Afghanistan te sturen. Het gebied krijgt hulp in de vorm van tenten, handdoeken, bedden en andere materialen.

Omdat meerdere landen sancties hebben opgelegd aan de Taliban, is het land uitgesloten van veel directe hulp. De Verenigde Naties zijn wel ter plaatse om hulp te verlenen. Sommige landen, waaronder Noorwegen en Duitsland, willen alleen via de Verenigde Naties helpen om te voorkomen dat de hulp in handen van de Taliban komt in plaats van bij de getroffen regio.

De aardbeving vond plaats in het zuidoosten van Afghanistan. Foto: NU.nl | Bart-Jan Dekker