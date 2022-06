Bij een schietpartij buiten een nachtclub in de Noorse hoofdstad Oslo zijn twee mensen om het leven gekomen en een aantal zwaargewond geraakt, meldt de Noorse publieke zender NRK.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub, een gay nachtclub in het centrum van Oslo. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij "15 tot 20 schoten" hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De mensen stonden, voor de schoten werden afgevuurd, in de rookruimte vlak buiten de club.

Er is een persoon aangehouden, meldt de politie. Dat gebeurde kort na het incident in de buurt van de schietpartij. Verder wil de politie nog geen nadere details geven. Een verslaggever van NRK die ter plaatse was, zei dat een man een wapen uit een tas pakte en begon te schieten.

De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor homo's. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd.