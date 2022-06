Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft het landelijk recht op abortus afgeschaft. Voortaan zijn Amerikaanse vrouwen afhankelijk van in welke staat ze wonen of ze abortus mogen plegen of niet.

Door het vonnis van het Amerikaanse hooggerechtshof mag elke staat nu zelf bepalen of het abortus toestaat of niet. Volgens berichten zouden ongeveer twintig staten een abortusverbod overwegen. Het gaat dan vooral om staten waar de Republikeinen aan de macht zijn.

In 1973 kwam het recht op abortus in de Amerikaanse grondwet te staan door de abortusrechtszaak Roe v. Wade. Het Hooggerechtshof heeft die beslissing nu teruggedraaid. De rechters van het Amerikaanse hof bestaan tegenwoordig voornamelijk uit Republikeinen. Vooral de Republikeinse partij en religieuze conservatieve groepen wilden abortus beperken of zelfs verbieden.

Met 6 tegen 3 werd een beslissing van een wet in de staat Mississippi (dat abortus na een zwangerschap van vijftien weken verbiedt) bekrachtigd. De stemming in het Hooggerechtshof om de beslissing van 1973 terug te draaien eindigde in 5 voor en 4 tegenstemmen.