De Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh is doodgeschoten door een Israëlische soldaat. Dat melden de Verenigde Naties (VN) op basis van onderzoek en informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbaar aanklager.

"Het is enorm verontrustend dat de Israëlische autoriteiten geen onderzoek hebben ingesteld naar het incident", zegt een woordvoerder van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de VN. "De schoten die Abu Akleh doodden en haar collega Ali Sammoudi verwondden kwamen van Israëlische militairen en niet van Palestijnen."

De journalist werkte voor Al Jazeera en deed op 11 mei verslag van de onrust rond de Palestijnse stad Jenin toen ze werd doodgeschoten. Eerder schreven de Amerikaanse media CNN en The New York Times al dat Abu Akleh waarschijnlijk door een Israëlisch schot was gedood. Beide media hadden daar naar eigen zeggen onderzoek naar gedaan.

"We hebben geen informatie gevonden waaruit blijkt dat gewapende Palestijnen hebben geschoten in de buurt van de journalisten", aldus de woordvoerder. De journalisten zijn met twee kogels beschoten, één verwondde Sammoudi en de ander doodde Abu Akleh.

Het Israëlische leger heeft op Twitter gereageerd. Volgens het leger was na eigen onderzoek niet vast te stellen waar de kogels die de vrouw doodden en haar collega verwondden vandaan kwamen.

Het leger zegt uitgebreid de schietpartij onderzocht te hebben en kan alleen maar worden geconcludeerd dat ze niet met opzet is doodgeschoten. Maar of de schoten die tot haar dood leidden werden afgevuurd door Israëlische militairen of door Palestijnse schutters in haar nabijheid, is volgens het leger dus niet vast te stellen.