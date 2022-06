De voortvluchtige pedoseksuelen Marthijn U. en zijn partner Lesley L. zijn donderdagavond opgepakt in Ecuador, zo meldt organisatie Free a Girl vrijdag. De organisatie leverde een belangrijke bijdrage aan de arrestaties en was begin juni al betrokken bij de arrestatie van Nelson M. in Mexico-Stad.

U. was net zoals M. in Nederland veroordeeld voor het voortzetten van de verboden Vereniging Martijn. Die vereniging werd door de Hoge Raad ontbonden, omdat leden seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen verheerlijkten en propageerden.

De vijftigjarige U. werd veroordeeld tot een half jaar cel, maar vluchtte voordat hij kon worden vastgezet. L. werd in Nederland veroordeeld tot tien weken cel voor het maken van kinderporno.

Free a Girl en haar Amerikaanse evenknie Operation Underground Railroad werkten samen met Ecuadoraanse autoriteiten om het tweetal te arresteren. Zo overhandigde de organisatie belastende informatie over U. en L.

Volgens Free a Girl worden de mannen in Ecuador verdacht van het seksueel misbruiken van kinderen. U. en L. zouden kinderen naar hun huis hebben gelokt met de belofte om videospellen te spelen, maar ze vervolgens in ruil voor snoep hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Ook organiseerde het tweetal feesten waar kinderen aangerand of zelfs verkracht werden, schrijft de organisatie. Ze zouden zeker tientallen kinderen hebben misbruikt.

Free a Girl-oprichter Evelien Hölsken noemt de arrestaties een duidelijke boodschap: "Ook al denk je het recht te kunnen ontlopen door je te verstoppen in dorpjes aan de andere kant van de wereld: gerechtigheid zal zegevieren. Je blijft met je handen van kinderen af."