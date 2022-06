De Conservative Party van de Britse premier Boris Johnson heeft bij tussentijdse verkiezingen twee zetels verloren. In het kiesdistrict Tiverton-Honiton raakte de partij een zetel kwijt aan de Liberal Democrats en in Wakefield aan Labour. Door het slechte resultaat moet Johnson op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter.

"Onze aanhangers zijn verdrietig en teleurgesteld door recente gebeurtenissen, en ik deel die gevoelens", schrijft de huidige voorzitter Oliver Dowden in zijn ontslagbrief. "We kunnen niet doorgaan zoals we al deden. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen en ik heb geconcludeerd dat, onder deze omstandigheden, het voor mij niet juist zou zijn om deze positie te blijven bekleden."

De tussentijdse verkiezingen werden als belangrijke test gezien voor de conservatieve partij van Johnson. De premier is de afgelopen maanden zwaar onder vuur komen te liggen vanwege de affaire 'partygate'. Die zaak draait om illegale feestjes die regeringsfunctionarissen hielden tijdens coronalockdowns. Ook Johnson bezocht meerdere feesten, hoewel hij beweerde dat hij niet wist dat hij de regels overtrad.

Johnson overleefde eerder deze maand nipt een vertrouwensstemming binnen zijn eigen partij. Liefst vier op de tien partijgenoten gaven aan dat zij Johnson wilden vervangen.

De zetel in Wakefield was 87 jaar lang in handen van Labour, maar de partij raakte het district in 2019 kwijt aan de Tories. Nu heeft Labour de zetel dus weer in handen. Het district Tiverton-Honiton stond bekend als conservatief, de Tories wonnen er in 2019 met 24.000 stemmen meerderheid.