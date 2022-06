Oekraïne en Moldavië komen officieel in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. Dat maakt Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, donderdagavond bekend.

De regeringsleiders van de 27 EU-landen hebben donderdagavond tijdens een vergadering van de Europese Raad allemaal ingestemd met het toekennen van het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië.

Het toekennen van het kandidaat-lidmaatschap is vooralsnog een vrij symbolisch gebaar om Oekraïne en president Volodymyr Zelensky toekomstperspectief te bieden nu het land gebukt gaat onder de Russische invasie. Daarnaast is het een signaal naar de Russische president Vladimir Poetin.

Maar voorlopig lijkt het erop dat het bij kandidaat-lidmaatschap zal blijven. Het duurt naar verwachting nog jaren voordat Oekraïne daadwerkelijk zou kunnen toetreden tot de EU. Desondanks wordt in Brussel gesproken van een historische dag.

Om daadwerkelijk toe te treden zal Oekraïne aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo moet de regering in Kyiv de strijd tegen corruptie fors opvoeren en moeten de rechtsstaat en democratie worden versterkt. Pas dan kan worden begonnen aan toetredingsonderhandelingen.

Zelensky spreekt in reactie op het nieuws dat zijn land kandidaat-lid van de EU mag worden van een "uniek en historisch moment". "De toekomst van Oekraïne is in de EU", aldus de president.