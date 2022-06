Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag een wet verworpen die het inwoners van de staat New York bemoeilijkt om wapens bij zich te dragen. Volgens persbureau AP heeft het besluit naar verwachting voor een kwart van de Amerikaanse bevolking gevolgen.

Het besluit van het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten zal het voor veel mensen in grote steden als New York, Los Angeles en Boston makkelijker maken om legaal een wapen bij zich te dragen. Zes rechters stemden voor, drie stemden tegen.

De rechters beroepen zich met hun besluit op het Tweede Amendement, dat het recht op het dragen van wapens in de VS garandeert. Het is volgens AP voor het eerst in meer dan tien jaar tijd dat het Hooggerechtshof zich met wapenwetgeving bemoeit.

In de wet stond dat wapendragers een "goede reden" moeten hebben die het wapenbezit legitimeert. Het besluit van het Hooggerechtshof maakt die wet dus nu ongedaan. Het besluit heeft mogelijk ook gevolgen voor Californië, Hawaï, Maryland, Massachusetts, New Jersey en Rhode Island. Dat zijn staten met gelijksoortige wetten als New York.

Uitspraken van het Hooggerechtshof hebben gevolgen voor alle Amerikaanse staten en zijn daarmee zeer invloedrijk. Het schept daarmee precedent voor staten met vergelijkbare wetten.

Het besluit volgt op enkele bloederige schietpartijen in de VS, waaronder die op een basisschool in het Texaanse plaatsje Uvalde. Het Amerikaanse Congres is in nasleep van dat drama hard bezig om wapenwetgeving in het land aan te scherpen, maar stuit daarbij constant op weerstand vanuit de Republikeinse Partij.