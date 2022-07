De afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi van Myanmar is na ruim een jaar huisarrest overgeplaatst naar een gevangenis in de hoofdstad Naypyidaw. Daar is ze in een isoleercel geplaatst, zegt een woordvoerder van de militaire regering tegen persbureau AFP.

De 77-jarige Nobelprijswinnaar werd in februari 2020 samen met toenmalig president Win Myint door militairen vastgezet, nadat het leger een staatsgreep had gepleegd. Sindsdien zijn meerdere aanklachten tegen haar ingediend en is ze al een paar keer veroordeeld.

Zo heeft Suu Kyi vijf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen wegens corruptie en is ze eerder al tot zes jaar cel veroordeeld wegens opruiing tegen het leger, het overtreden van coronaregels en de telecommunicatiewet (ze zou illegaal walkietalkies hebben geïmporteerd).

Er lopen nog meer zaken tegen Suu Kyi. Tot nu toe mocht ze zich daarop voorbereiden onder huisarrest. Mocht de politica op alle punten worden veroordeeld, kan ze in totaal meer dan 150 jaar gevangenisstraf krijgen.

Een bron rond Suu Kyi heeft aan AFP laten weten dat zij nog altijd "vol goede moed" en "opgewekt" is en dat zij de nieuwe situatie met kalmte tegemoetziet. Ook verkeert Suu Kyi zover de bron weet in goede gezondheid.