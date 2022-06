Het dodental na een aardbeving in het oosten van Afghanistan is woensdag gestegen tot boven de duizend mensen. Zeker vijftienhonderd personen raakten gewond bij de beving in de nacht van dinsdag op woensdag.

Vooral in de provincie Paktika zijn veel personen overleden en gewond geraakt, zegt het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst Mohammad Nassim Haqqani. De lokale autoriteiten zeggen dat het dodental nog kan oplopen. Media ter plaatse zeggen honderden lijken te hebben geteld.

De aardbeving is de dodelijkste sinds 2002. Het epicentrum ligt 44 kilometer van de zuidoostelijke stad Khost.

Het gebied van de aardbeving bij de Afghaanse stad Khost. Het gebied van de aardbeving bij de Afghaanse stad Khost. Foto: NU.nl | Bart-Jan Dekker

De Verenigde Naties zeggen dat Afghanistan een verzoek heeft gedaan voor hulp bij de reddingswerkzaamheden. Verschillende humanitaire teams zouden onderweg zijn. Sinds de machtsovername van de Taliban lijdt Afghanistan onder veel economische sancties, maar humanitaire hulp vanuit onder andere de VN bleef aanwezig.

Hulpverleners van de Rode Halve Maan, de Afghaanse tak van het internationale Rode Kruis, zijn aan het werk om de getroffenen van de aardbeving te helpen. Dat meldt het Nederlandse Rode Kruis. De organisatie stuurt noodhulp naar de getroffen gebieden in de provincies Khost en Paktika.

Zo worden er tenten, matrassen, kussens, dekens, medicijnen, keukengerei en voedselhulp via vrachtwagens naar de getroffen gebieden gestuurd. Ook stuurt het Rode Kruis voertuigen om de vele gewonden naar ziekenhuizen te helpen brengen.

Volgens het European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) hebben 119 miljoen inwoners van buurland Pakistan de aardbeving kunnen voelen. Uit dat land komen vooralsnog geen berichten over slachtoffers of schade.

In januari werd Afghanistan opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.3. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. Het land kampt verder met ernstige hongersnood en armoede.