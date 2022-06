Het dodental na een aardbeving in het oosten van Afghanistan is opgelopen tot 950, meldt persbureau Reuters woensdag. Meer dan zeshonderd personen raakten gewond bij de beving in de nacht van dinsdag op woensdag.

Vooral in de provincie Paktika zijn veel personen overleden en gewond geraakt, zegt het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst Mohammad Nassim Haqqani. De lokale autoriteiten zeggen dat het dodental nog kan oplopen.

De aardbeving is de dodelijkste sinds 2002. Het epicentrum ligt 44 kilometer van de zuidoostelijke stad Khost.

Volgens het European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) hebben 119 miljoen inwoners van buurland Pakistan de aardbeving kunnen voelen. Uit dat land komen vooralsnog geen berichten over slachtoffers of schade.

In januari werd Afghanistan opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.3. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. Het land kampt verder met ernstige hongersnood en armoede.