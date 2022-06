Een aardbeving in het oosten van Afghanistan heeft zeker 255 mensen het leven gekost. Vooral in de provincie Paktika zijn veel mensen overleden en gewond geraakt, laat Mohammad Nassim Haqqani, het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst van de Taliban-regering weten. De beving in de nacht van dinsdag op woensdag had een kracht van 6.1.

Honderden mensen zijn gewond geraakt door de natuurramp. Ook in andere oostelijke provincies zoals Nangarhar en Khost zijn doden gemeld. Daar zoeken autoriteiten nog naar meer slachtoffers.

In januari werd het land opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.3. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. Het land kampt verder met ernstige hongersnood en armoede.