De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag akkoord gegeven voor een strengere federale wapenwetgeving. Een groep senatoren toonde een wetsvoorstel waarover wekenlang is onderhandeld. Aanleiding daartoe vormden de massale schietpartijen in New York en Texas die onlangs in de Verenigde Staten plaatsvonden.

In het wetsvoorstel staan bescheiden restricties voor nieuwe vuurwapens. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen die staten helpen wapens uit handen te houden van mensen die als een gevaar voor zichzelf of anderen worden beschouwd. Ook worden wapenkopers tussen 18 en 21 jaar aan strengere antecedentenonderzoeken onderworpen. Bij zo'n onderzoek wordt er gekeken naar eventuele incidenten in het verleden.

Het wetsvoorstel is gekoppeld aan ongeveer 15 miljard dollar extra voor de geestelijke gezondheidszorg en investeringen ten behoeve van de veiligheid op scholen.

Dinsdag vond een eerste procedurele stemming plaats, op basis waarvan tot daadwerkelijke stemming kan worden overgegaan. Dat laatste zal volgens de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer eind deze week of anders volgende week gebeuren. Beide partijen, de Democraten en Republikeinen, zullen daarbij hun steun geven waardoor die stemming slechts een formaliteit zal zijn.

President Biden zal een door beide kamers goedgekeurde wapenwet naar verwachting ondertekenen. Toen vorige week de contouren van de Senaatsdeal uitlekten, verklaarde hij: "Het is duidelijk dat dit niet alles bevat dat volgens mij nodig is, maar het weerspiegelt belangrijke stappen in de juiste richting en het zou de belangrijkste wetgeving op het gebied van wapenveiligheid betekenen die het Congres in de afgelopen decennia heeft aangenomen."