De Franse premier Élisabeth Borne heeft dinsdag haar ontslag aangeboden aan president Emmanuel Macron, maar die heeft dat niet aanvaard. Borne bood haar ontslag aan na de dramatisch verlopen parlementsverkiezingen, waarin de coalitie van Macron de absolute meerderheid verloor.

Borne was vorige maand pas begonnen als premier. Het is in Frankrijk gebruikelijk dat de eerste minister vertrekt na zo'n zware politieke nederlaag. Borne is pas de tweede vrouwelijke minister-president van Frankrijk ooit en de eerste in dertig jaar.

Meerdere leden van Macrons kabinet zien hun positie door de verkiezingsuitslag onder druk komen. Zo verloren onder meer milieuminister Amélie de Montchalin en onderminister van Europa Clement Beaune de verkiezingsstrijd in het district waar ze vandaan komen. Het is gebruikelijk dat Franse ministers aftreden als dat gebeurt.

Macron weigert het ontslag van Borne, omdat hij juist wil dat de regering na de verkiezingsnederlaag "de taken blijft uitvoeren". Zijn partijblok kelderde in de afgelopen parlementsverkiezingen van 350 naar 245 zetels in de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer. Daardoor moet hij op zoek naar nieuwe coalitiegenoten of gedoogpartners, maar dat wordt een lastige zoektocht.

Christian Jacob, de partijleider van de centrumrechtse Republikeinen die 61 zetels binnenhaalden, liet al weten dat zijn partij in de oppositie blijft. Olivier Faure zei namens de socialisten hetzelfde. Het is zo goed als uitgesloten dat Macron een akkoord weet te bereiken met de grootste oppositiepartijen. De links-radicale NUPES, met Jean-Luc Mélenchon als voorman, en de rechts-nationalistische Rassemblemtent, onder leiding van Marine Le Pen, zijn felle tegenstanders van het beleid van de huidige regering.

Borne moet Macron helpen met hervormingsagenda

De 61-jarige Borne adviseerde eerder in haar carrière meerdere ministers van de Socialistische Partij. Haar kennis van de Franse vakbonden moet de president helpen hervormingen door te voeren, waaronder Macrons meest omstreden verkiezingsbelofte: het verhogen van de pensioenleeftijd.

Ze werd in 2017 minister van Transport, daarna was ze minister van Milieu. Als premier krijgt ze ook de taak te verzekeren dat alle regeringsbesluiten overeenkomen met het doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Met het aanstellen van Borne probeerde Macron zijn grote rivaal Mélenchon dwars te zitten. Borne is lid van de centrumlinkse TDP, die aangesloten is bij Macrons coalitie. Mélenchon probeert met linkse partijen één front te vormen tegen Macron. Bij de presidentiële verkiezingen kregen de leiders van die partijen samen nog 27 procent van de stemmen.