Zeker 132 mensen zijn afgelopen weekend overleden bij een reeks aanslagen in Centraal-Mali, maakte de Malinese regering maandag bekend. Volgens de regering zit de islamitische beweging Katiba Macina achter de aanvallen.

Leden van de extremistische groepering zouden in de nacht van zaterdag op zondag zeker drie dorpen in de regio Mopti hebben aangevallen. Katiba Macina heeft onder meer banden met de Noord-Afrikaanse afdeling van Al Qaeda.

Een aantal aanvallers zou inmiddels in beeld zijn, meldt de regering in een verklaring. Het dodental loopt mogelijk nog verder op.

Sinds het begin van dit jaar zijn al honderden burgers omgekomen door het geweld. Naast aanvallen door jihadisten, vielen er ook burgerslachtoffers bij aanvallen door het leger.

De veiligheidssituatie in Mali is de afgelopen jaren sterk verslechterd ondanks de aanwezigheid van een grote VN-missie. Die telt zo'n veertienduizend blauwhelmen die onder commando staan van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Bij de missie kwamen al bijna driehonderd VN-militairen om het leven. Het is daarmee de gevaarlijkste missie van de VN.

Frankrijk kondigde in februari aan dat het zich zal terugtrekken uit Mali. De Fransen gaan weg omdat ze worden tegengewerkt door het militaire regime van Mali, dat in 2020 de macht kreeg na een staatsgreep. Het regime werkt samen met het Russische huurlingenbedrijf Wagner Group, dat honderden huurlingen naar het land heeft gestuurd.

De VN en andere Europese landen blijven voorlopig wel actief in Mali. Toch zou een nieuwe missie met Nederlandse gevechtshelikopters van de baan zijn.