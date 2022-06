De Israëlische premier Naftali Bennett gaat de Knesset, het Israëlische parlement, ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat maakte hij maandag samen met minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid bekend. Het tweetal neemt de stap omdat zij de regeringscoalitie niet konden "stabiliseren", schrijven de politici.

Lapid zal tot die tijd de functie van Bennett als premier overnemen. Lapid is de leider van de coalitie die momenteel aan de macht is, maar verdeeld is geraakt over de te varen koers.

Over de beslissing om de Knesset te ontbinden moet volgende week nog gestemd worden door het parlement zelf. Dat lijkt een formaliteit. Doordat enkele leden opstapten, was de coalitie haar meerderheid in het parlement al kwijt.

De coalitie, die een jaar geleden werd gevormd, bestond uit acht uiteenlopende partijen. Bij de samenwerking waren onder meer linkse partijen, rechtse partijen, centrumpartijen, joodse partijen en moslimpartijen betrokken. Ze hadden vooral gemeen dat ze oud-premier Benjamin Netanyahu van de macht wilden houden.

De partij van Netanyahu, nog altijd de grootste individuele partij in de Knesset, zal zeker voor ontbinding stemmen. Nieuwe verkiezingen bieden Netanyahu een kans om de macht te heroveren.

Als verkiezingsdatum wordt in diverse Israëlische media 25 oktober genoemd. Het zouden de vijfde parlementsverkiezingen in Israël in 3,5 jaar tijd zijn.