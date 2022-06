De bosbranden in het oosten van Duitsland zijn grotendeels onder controle gebracht na de regen van maandagochtend. De burgemeester van het dorp Beelitz, circa 50 kilometer ten zuidwesten van Berlijn, meldt dat nog niet alle branden geplust zijn. Wel is het voor de evacués veilig genoeg om naar huis te gaan.

Vanwege de bosbranden waren bewoners van het gebied geëvacueerd. Er was opvang voor ze geregeld in het gemeentehuis van het nabijgelegen Treuenbrietzen. De burgemeester adviseert de mensen die naar huis gaan maandag de ramen en deuren nog zo veel mogelijk dicht te houden.

De meeste wegen die waren afgezet, zijn weer vrijgegeven. Het vuur kan nog wel veel rook veroorzaken.

De brand ontstond vrijdag doordat het uitzonderlijk warm was in het oosten van Duitsland. Op sommige plekken was het 38 graden. De brandweer kon de brandhaarden moeilijk bereiken. Het Duitse leger heeft onder andere blushelikopters naar de streek gestuurd.

De temperatuur in de regio is inmiddels flink gedaald. Volgens Duitse weerberichten valt er maandag nog meer regen in het gebied rond de branden.