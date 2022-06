De Colombiaanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door de linkse oud-guerrillero Gustavo Petro. Nadat meer dan 99 procent van de stemmen geteld zijn, komt hij uit op 50,5 procent. Hij nam het op tegen de rechtse Rodolfo Hernández, die 47,3 procent van de stemmen kreeg.

40 miljoen Colombianen konden zondag kiezen tussen de linkse Petro en de rechtse Hernández, die vanwege zijn boude uitspraken ook wel de "Colombiaanse Trump" wordt genoemd.

De overwinning van de 62-jarige Petro is best bijzonder. Hij wordt namelijk de eerste progressieve president van Colombia. "Vandaag is het feest voor het volk", schreef hij op Twitter. Wie is Gustavo Petro? En wie wordt eigenlijk zijn vicepresident?

Oud-guerrillero

In Colombia vochten linkse rebellengroepen decennialang tegen met name rechtse regeringen. Petro was ooit lid van de M-19, een guerrillabeweging die in 1970 werd opgericht door universiteitsstudenten, activisten en kunstenaars, als reactie op vermeende fraude tijdens de presidentsverkiezingen in april van dat jaar.

Vergeleken met bijvoorbeeld de FARC, was de M-19 een relatief kleine beweging. En in tegenstelling tot de FARC opereerde de M-19 niet vanuit de jungle, maar in stedelijke gebieden.

De M-19 streefde een soort Robin Hood-imago na. De leden van de guerrillabeweging vonden dat het bestuurssysteem van Colombia het gat tussen rijk en arm niet genoeg probeerde te overbruggen.

Petro werd lid van de M-19 toen hij een zeventienjarige economiestudent was. Tien jaar lang was hij lid van de guerrillabeweging. Sandra Borda, professor Politicologie aan de Universiteit van de Andes in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, zei tegen The New York Times dat Petro geen deel uitmaakte van de binnenste cirkel van de M-19 en ook niet meedeed aan militaire missies. Hij zorgde voor de opslag van gestolen wapens.

In 1990 legde de M-19 haar wapens neer en vormde zichzelf om tot politieke partij. Petro werd burgemeester van Bogota en later senator.

Petro heeft gezworen dat hij als president ingrijpende economische en sociale veranderingen zal doorvoeren. Zo wil hij gratis universitair onderwijs en hervormingen van het pensioenstelsel. Vooral onder jongeren is hij erg populair.

Tegenstanders hebben hem tijdens de verkiezingscampagne er echter van beschuldigd het problematische economisch beleid van de overleden Venezuelaanse ex-leider, Hugo Chávez, te willen kopiëren. Petro ontkent dat.

Ook heeft Petro beloofd het vredesakkoord uit 2016 met de linkse FARC-rebellen volledig uit te voeren. Hij wil nieuwe vredesbesprekingen aangaan met de ELN-rebellen, die in bepaalde delen van het land nog actief zijn.

Voor het eerst een zwarte vrouw als vicepresident

De Colombiaanse presidentsverkiezingen van dit jaar waren om nog een reden historisch. Beide kandidaten hadden namelijk een zwarte vrouw als 'running mate'.

Francia Márquez wordt de eerste zwarte vrouwelijke vicepresident van Colombia. Ze is een alleenstaande moeder, voormalig huishoudster en klimaatactivist en komt uit de gemarginaliseerde provincie Cauca.

Als vicepresident zal Márquez leiding geven aan een nieuw ministerie voor gelijkheid. Haar voornaamste doel is het helpen van gebieden die geplaagd worden door armoede en geweld.

Voor haar activisme tegen het mijnen van goud in de gemeente waar ze opgroeide, ontving Márquez in 2018 de prestigieuze Goldman klimaatprijs. Tegelijkertijd kreeg ze doodsbedreigingen van illegale gewapende groepen.

Inmiddels heeft de rechtse presidentskandidaat Hernández zijn verlies toegegeven. "Ik hoop dat de heer Gustavo Petro weet hoe hij het land moet leiden en dat hij trouw blijft aan zijn betoog tegen corruptie", zei hij op Facebook Live.