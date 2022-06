Het politieke blok van de Franse president Emmanuel Macron heeft haar meerderheid in het parlement verloren. De definitieve uitslag werd in de nacht van zondag op maandag op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

Voor een absolute meerderheid in het Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, zijn 289 van de 577 zetels benodigd. De partijencoalitie van Macron, Ensemble, komt na de tweede en laatste stemmingsronde uit op slechts 245 zetels.

De linkse oppositie NUPES, onder leiding van Jean-Luc Melenchon, behaalde 131 zetels. Rassemblement National van Marine Le Pen komt uit op 89 zetels en de traditionele rechtse partij Les Republicains op 61 zetels.

In april werd Macron tot president herkozen. Hij beloofde belastingverlagingen, hervorming van het sociale stelsel en verhoging van de pensioenleeftijd. Nu hij de meerderheid in het parlement heeft verloren, zal hij waarschijnlijk grote moeite hebben nieuw beleid door te voeren.

Vermoedelijk zal Macron proberen een alliantie aan te gaan met Les Republicains. Samen met dat politieke blok zou Ensemble wel een meerderheid in het parlement hebben.

De nederlaag van Macron betekent ook dat hij waarschijnlijk zijn pas benoemde kabinet moet wijzigen. In Frankrijk is het traditie dat ministers uit districten die niet door hun partij zijn gewonnen, aftreden. De posities van de onderminister van Europa, Clement Beaune, en de minister van Milieu, Amelie de Montchalin zijn daarom onzeker.

Premier Elisabeth Borne noemde het resultaat "een risico voor het land". Ook wees ze op de "stabiliteit" in Frankrijk: "We willen u blijven beschermen en uw veiligheid waarborgen."

Historisch lage opkomst

De opkomst was met 46,2 procent iets lager dan in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, toen 47,2 procent van de Fransen naar de stembus ging.

In een stelsel met twee rondes zien veel kiezers hun favoriet in de eerste ronde verdwijnen. Zij vragen zich af of het nog zin heeft om in de tweede ronde tactisch op iemand te gaan stemmen. Vijf jaar geleden deed meer dan 57 procent van de kiezers niet meer mee in de tweede ronde.

Het verlies van Macron tekende zich vorige week in de eerste ronde al af. Zijn politieke blok won toen met een zeer kleine meerderheid van 25,7 procent van de stemmen. NUPES kreeg 25,66 procent, de rechts-populistische Le Pen belandde met haar partij op de derde plaats met 18,68 procent van de stemmen.

In Frankrijk werkt het parlement met een districtenstelsel. Dat houdt in dat elk kiesdistrict, in totaal 577, in het parlement is vertegenwoordigd door één zetel.