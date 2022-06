Het politieke blok van president Emmanuel Macron verliest volgens de eerste exitpolls van de Franse parlementsverkiezingen zijn absolute meerderheid in het parlement. De partijcoalitie van Macron zou van 350 zetels terugvallen naar tussen de 210 en 250 zetels.

Voor een absolute meerderheid in het Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, zijn 289 van de 577 zetels benodigd. De Franse wet verbiedt Franse media om op verkiezingsdag peilingen te publiceren voor het sluiten van de stembussen.

Het blok van Macron nam het op tegen de linkse oppositie NUPES onder leiding van Jean-Luc Melenchon, Rassemblement National onder leiding van Marine Le Pen en de traditionele rechtse partij Les Republicains.

Volgens de exitpolls haalt NUPES tussen de 170 en 190 zetels binnen, Rassemblement National 75 tot 95 zetels en Les Republicains 60 tot 75 zetels.

Zonder de absolute meerderheid zal Macron een nieuwe coalitie moeten sluiten en nieuwe ministers aan moeten stellen. Dat kan ervoor zorgen dat hij minder makkelijk wetsvoorstellen kan presenteren.

De stembureaus gingen zondag om 8.00 uur open en sloten om 20.00 uur. Direct daarna werden de eerste resultaten bekendgemaakt.

De Franse stembureaus waren tussen 8.00 en 20.00 uur geopend. Foto: EPA

Opkomst zoals verwacht zeer laag

Zoals verwacht was de opkomst met ongeveer 42 procent erg laag. In een stelsel met twee rondes zien veel kiezers hun favoriet in de eerste ronde verdwijnen. Zij vragen zich af of het nog zin heeft om in de tweede ronde tactisch op iemand te gaan stemmen. Vijf jaar geleden deed meer dan 57 procent van de kiezers niet meer mee in de tweede ronde.

Het verlies van Macron tekende zich vorige week in de eerste ronde al af. Zijn politieke blok won toen met een zeer kleine meerderheid van 25,7 procent van de stemmen. NUPES kreeg 25,66 procent, de rechts-populistische Le Pen belandde met haar partij op de derde plaats met 18,68 procent van de stemmen.

De verkiezingsopkomst in de eerste ronde was historisch laag: zo'n 52,8 procent van de Fransen besloot niet te stemmen.

In Frankrijk werkt het parlement met een districtenstelsel. Dat houdt in dat elk kiesdistrict, in totaal 577, in het parlement is vertegenwoordigd door één zetel.