Ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van Berlijn woedt sinds vrijdag een grote bosbrand. Enkele dorpen in de buurt zijn geëvacueerd, omdat het vuur zich volgens de gemeente erg snel uitbreidt door de veranderde windrichting.

De bewoners van enkele kleine dorpen zijn opgeroepen hun woningen onmiddellijk te verlaten en alleen het noodzakelijke mee te nemen. Er is opvang geregeld in het gemeentehuis van het nabijgelegen Treuenbrietzen.

34 Dorpen geëvacueerd vanwege moeilijk te blussen bosbrand nabij Berlijn

De brand is vrijdag ontstaan en treft al minstens 100 hectare land. Het vuur trekt nu naar het zuidoosten en brandbestrijders gaan ervan uit dat een grote weg de brand daar tot stilstand kan brengen.

De brandweer kan het brandende terrein niet op om ter plaatse te blussen, melden Duitse media. Het terrein was ooit een trainingsplek van het leger. Om geld uit te sparen werd het terrein nooit ontdaan van achtergebleven explosieve materialen, zoals springstof en munitie. Daardoor zouden op de nu brandende bodem explosies kunnen ontstaan. De brandweer heeft meerdere blushelikopters naar de streek gestuurd.

In het grootste deel van Duitsland, met uitzondering van het noordwesten, is het heel erg warm. De Duitse krant Bild meldde een recordwarmte van 38 graden in het gehucht Langenlipsdorf in de deelstaat Brandenburg. Langenlipsdorf ligt slechts 20 kilometer ten zuidoosten van de plaats waar de bosbrand woedt.