Frankrijk zucht onder een hittegolf. Volgens de nationale meteorologische dienst kan dat zaterdag in de namiddag op het hoogtepunt tot een temperatuurrecord leiden. Dan moet het kwik ergens de 46 graden aantikken. Voor elf departementen is code rood uitgegeven. "Het gaat echt om een uitzonderlijke situatie", aldus Météo France.

In het zuidwesten van Frankrijk moeten mensen rekening houden met een temperatuur van 43 graden. Elders in het land is het inmiddels tussen de 35 en 39 graden. In combinatie met de droogte is het gevaar van natuurbranden heel groot.

De extreme hitte heeft voor zover bekend zeker twee ouderen het leven gekost. De zender France Info meldde dat op het strand van Pornichet een tachtigjarige man, die in de brandende zon op een handdoek was gaan liggen, is overleden. Dat gebeurde mogelijk door een zonnesteek. Toen hij niet meer bewoog, sloegen andere badgasten alarm. Pogingen hem te reanimeren mislukten.

In hetzelfde gebied overleefde een 82-jarige een zwempartijtje niet. De overgang van de buitenlucht van 35 graden naar het water, amper 16 graden, werd hem vermoedelijk noodlottig.

Météo France voorspelt voor zaterdagnacht onweersbuien die vanaf de Atlantische kust het land intrekken. Ze kunnen gepaard gaan met hevige bliksem en zware windstoten. De weersverandering maakt waarschijnlijk een eind aan de hittegolf, al kan die in het oosten wat langer aanhouden.