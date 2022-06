De zomervakantie komt voor steeds meer mensen in zicht. Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen flink afgenomen, maar landen kunnen nog wel coronamaatregelen hanteren. NU.nl zet voor jou de belangrijkste regels van populaire vakantiebestemmingen buiten Europa op een rijtje.

De Verenigde Staten

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Sinds 12 juni hoef je als reiziger geen negatieve PCR-test meer te hebben om naar de VS te mogen reizen. Wel moeten alle reizigers boven de achttien jaar volledig gevaccineerd zijn. Daaronder verstaan we in dit artikel de basisvaccinatie, dus zonder booster. Reizigers onder de achttien kunnen in sommige gevallen na een negatieve test de VS in. Alle reizigers moeten hun reis vooraf registreren.

Je kunt niet naar de VS met het digitale vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app, want dat bewijs wordt daar niet erkend. Als reiziger moet je een uitgeprinte versie van je vaccinatiebewijs laten zien.

Welke regels gelden er in de VS? Dat verschilt per staat. Een overzicht van de maatregelen is hier te zien.

In New York is het bijvoorbeeld nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Niet-gevaccineerden ouder dan twee jaar moeten een mondkapje dragen in publieke ruimtes. In andere plaatsen in de VS is dit niet altijd het geval, zoals in Florida.

Australië

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Om Australië in te reizen, moet je volledig gevaccineerd zijn en je reis registeren. Een test is niet nodig. Je moet een geprinte versie van je vaccinatiebewijs laten zien, want de CoronaCheck-app is er niet geldig. Specifieke inreisregels per deelstaat van het land kun je hier lezen.

Welke regels gelden er in Australië? Dat zijn er niet meer zo veel, de meeste zijn inmiddels afgeschaft. Op bepaalde plaatsen is er soms nog een mondkapjesplicht, zoals in ziekenhuizen, net als in het openbaar vervoer in sommige deelstaten in het land. De verschillende regels per deelstaat zijn hier te zien.

Curaçao

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Om naar Curaçao te reizen hoef je als reiziger niet gevaccineerd of getest te zijn. Wel moet je je reis vooraf aanmelden op de site van de overheid.

Welke regels gelden er in Curaçao? Dat zijn er nog maar weinig. Er geldt alleen nog een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in ziekenhuizen. Stranden, restaurants en winkels zijn bijvoorbeeld volledig zonder beperkingen toegankelijk.

Costa Rica

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Costa Rica heeft geen specifieke corona-inreisverplichtingen meer voor reizigers. Je hebt geen negatieve test of vaccinatiebewijs nodig.

Welke regels gelden er in Costa Rica? De regering van Costa Rica heeft vrijwel alle coronaregels afgeschaft, behalve de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Ook in dit land zijn restaurants, winkels, stranden cafés en bezienswaardigheden gewoon weer toegankelijk.

Canada

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Alle volwassenen moeten volledig gevaccineerd zijn om Canada in te mogen en moeten dit kunnen aantonen met een papieren vaccinatiebewijs. De Europese coronapas is er niet geldig.

Kinderen tot twaalf jaar die niet gevaccineerd zijn, mogen het land in met een gevaccineerde medereiziger. Kinderen tussen twaalf en zeventien jaar die niet gevaccineerd zijn, moeten zich testen. Alle reizigers moeten zich vooraf registreren.

Welke regels gelden er in Canada? De belangrijkste algemene maatregel is het dragen van een mondkapje in openbare binnenruimtes. Denk hierbij aan het openbaar vervoer, maar ook aan restaurants. Daar mag het mondmasker wél af als je zit. Overige maatregelen worden per provincie bepaald en kan je hier lezen.

Turkije

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Turkije vraagt niet om een vaccinatiebewijs en evenmin om een negatieve coronatest.

Welke regels gelden er in Turkije? In Turkije wordt nog wel gevraagd om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, maar verder gelden er nog amper coronamaatregelen. Winkels, stranden, restaurants en cafés zijn gewoon weer open.

Indonesië

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Als je achttien jaar bent of ouder bent, heb je een vaccinatie- of herstelbewijs nodig. Indonesië erkent de Europese coronapas en de QR-code op je CoronaCheck-app is dus bruikbaar. Een herstelbewijs mag niet ouder zijn dan dertig dagen en reizigers moeten zich laten testen bij aankomst.

Reizigers die per vliegtuig naar Indonesië afreizen, moeten op het vliegveld hun temperatuur laten opmeten. Als die boven de 37,5 graden uitkomt, moet de reiziger een test laten afnemen. Alle reizigers moeten een ziektekostenverzekering afsluiten die een eventuele behandeling van COVID-19 dekt.

Ten slotte is een zogenoemde Health Alert Card verplicht. Die kunnen reizigers invullen in de PeduliLindungi-app van de overheid. De app is gratis te downloaden.

Welke regels gelden er in Indonesië? Mondkapjes zijn in publieke binnen- en buitenruimtes verplicht in Indonesië. Ook moeten ze op in het openbaar vervoer.

Verder moet je bijna overal een vaccinatiebewijs laten zien, bijvoorbeeld in restaurants en winkels. Restaurants, supermarkten en winkels zijn open met beperkingen, zoals een vervroegde sluitingstijd. Dat wordt in Indonesië op regionaal niveau bepaald.

Thailand

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Thailand mag je in als je volledig gevaccineerd bent, of in de afgelopen 72 uur negatief getest bent. Het gaat om een uitgeprint vaccinatiebewijs, de digitale Europese coronapas is er niet geldig.

Welke regels gelden er in Thailand? In alle openbare ruimtes moet je een mondkapje dragen. Ook in het openbaar vervoer. Verder zijn winkels, restaurants, cafés en bezienswaardigheden zonder beperkingen open.

Marokko

Wat heb ik nodig om het land in te mogen? Je moet om Marokko in te mogen gevaccineerd zijn, of getest. Kinderen onder de twaalf hoeven dat niet.

In Marokko ben je volledig gevaccineerd als je drie prikken hebt gehad (dus inclusief booster). Twee prikken volstaan ook, maar de laatste prik mag in dat geval niet ouder zijn dan vier maanden. Hetzelfde geldt voor vaccins waarbij een standaardprik en een booster gangbaar zijn.

Welke regels gelden er in Marokko? Mondkapjes zijn in Marokko verplicht in het openbaar voor iedereen ouder dan zes jaar. Ook buiten, zoals in drukke winkelstraten. Supermarkten en winkels zijn open met een halve capaciteit aan toegestane bezoekers. Restaurants, cafés en stranden zijn toegankelijk.

Suriname

Wat heb je nodig om het land in te mogen? Suriname mag je in met de Nederlandse CoronaCheck-app. Dus met een vaccinatie-, herstel- of testbewijs. Dat testbewijs mag maximaal 48 uur oud zijn bij vertrek, een herstelbewijs maximaal 180 dagen. Aangeraden wordt om bewijzen op papier mee te nemen.

Welke regels gelden er in Suriname? In het openbaar vervoer, winkels en publieke ruimtes geldt een mondkapjesplicht. Verder zul je niet veel merken van coronaregels in het land. Stranden zijn open, en ook winkels, restaurants en cafés zijn gewoon toegankelijk.