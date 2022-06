De Brusselse luchthaven Zaventem roept reizigers op maandag niet te komen en hun vluchten om te boeken. Beveiligingsbedrijf G4S en meerdere bagageafhandelaars gaan staken, dus het vliegveld verwacht een chaotische dag. Brussels Airport voorziet wachttijden tot acht uur lang voor de veiligheidscontrole op de luchthaven.

Het vliegveld probeert, in overleg met luchtvaartmaatschappijen, zo veel mogelijk vluchten op maandag te annuleren. Zo'n twee derde van de geplande vluchten zijn inmiddels al geschrapt en er zullen, zo verwacht de luchthaven, nog "veel lastminuteannuleringen" komen. De reizigers die toch besluiten om naar de luchthaven te gaan, worden gevraagd de website van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden.

De komende week staat de Belgische luchtvaartsector veel stakingen te wachten. Vliegend personeel van Brussels Airlines is van plan om komende donderdag tot en met zaterdag het werk neer te leggen, uit onvrede met de werkdruk. Vrijdag tot en met zondag wil cabinepersoneel van Ryanair staken. De pursers, stewards en stewardessen doen dat uit solidariteit met hun collega's in Spanje, waar onderhandelingen over de cao vastliepen.

Veel problemen voor luchtvaart in heel Europa

De vraag naar vliegreizen neemt toe en de Europese luchtvaartsector heeft moeite om hieraan te voldoen. Vooral beveiligers en bagageafhandelaars ervaren grote werkdruk, nu een deel van hun collega's is ontslagen of vertrokken sinds de coronacrisis. Inmiddels is er te weinig personeel voor de toenemende werkdruk.

Schiphol besloot deze week om in elk geval in juli een maximum aantal reizigers per dag in te stellen. Daarmee moeten onveilige situaties worden voorkomen. De stap betekent wel dat er vluchten moeten worden geschrapt.