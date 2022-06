Vandaag vindt de tweede, en laatste, stemronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk plaats. Na deze ronde wordt definitief duidelijk hoe het Franse Parlement eruit gaat zien. Een spannende dag voor Macron: het is niet zeker of hij de absolute meerderheid in de Tweede Kamer zal weten te behouden, na zijn 'nederlaag' van de eerste verkiezingsronde.

Een week na de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen, gaan de stembussen vandaag voor de laatste keer open voor Franse stemmers. Vanaf acht uur s' ochtends mogen Fransen hun stem uitbrengen. Diezelfde avond, om acht uur, sluiten de stembussen en worden de resultaten bekend gemaakt.

In de eerste ronde won het politieke blok van president Emmanuel Macron met een zeer kleine meerderheid. Hij behaalde 25,7 procent van de stemmen. Zijn concurrent, het linkse politieke blok NUPES, won 25,66 procent. De rechts-populistische Marine Le Pen viel een stuk lager uit: haar partij belandde op de derde plaats met 18,68 procent van de stemmen.

Absolute meerderheid

Vandaag neemt Macron het op tegen de linkse oppositie NUPES onder leiding van Jean-Luc Melenchon, Rassemblement National onder leiding van Marine Le Pen en de traditionele rechtse partij Les Republicains.

Voor een absolute meerderheid in het Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, moet Macron 289 van de 577 zetels halen. Maar de exitpolls voorspellen dat Ensemble tussen de 260 en 310 zetels zal halen - de absolute meerderheid is dus niet gegarandeerd. Zonder de absolute meerderheid zal Macron een nieuwe coalitie moeten sluiten en nieuwe ministers aan moeten stellen. Dat kan ervoor zorgen dat hij minder makkelijk wetsvoorstellen kan presenteren.

68 Eerste ronde Franse parlementsverkiezingen 'nederlaag' voor Macron

Hoe werken de Franse parlementsverkiezingen?

In Frankrijk werkt het parlement met een districtenstelsel. Dat houdt in dat elk kiesdistrict, in totaal 577, in het parlement is vertegenwoordigd door één zetel. Elke kandidaat die in de eerste ronde minstens 12,5 procent van de stemmen haalt, gaat door naar de tweede ronde. In die ronde wint de kandidaat met de meeste stemmen de verkiezingen.

De verkiezingsopkomst in de eerste ronde was historisch laag: zo'n 52,8 procent van de Fransen besloot niet te stemmen.