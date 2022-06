De president van Ecuador heeft de noodtoestand uitgeroepen in drie provincies vanwege demonstraties. Verschillende bevolkingsgroepen eisen dat de brandstofprijzen omlaaggaan. Ook in de hoofdstad Quito is de noodtoestand van kracht, zei president Guillermo Lasso.

De demonstraties tegen de overheid zijn al meerdere keren uitgelopen op gewelddadige confrontaties tussen actievoerders en de oproerpolitie. Sinds de protesten afgelopen maandag begonnen, raakten zeker 43 mensen gewond en zijn er 36 arrestaties verricht.

Ecuador heeft te kampen met stijgende inflatiecijfers, hoge werkloosheid en armoede, die tijdens de coronapandemie is toegenomen. Sinds 2020 zijn de brandstofprijzen fors gestegen en in het geval van diesel bijna verdubbeld.

Verschillende inlandse groepen Ecuadoranen begonnen de acties, inmiddels hebben ook studenten, arbeiders en anderen zich aangesloten. De demonstranten hebben onder meer belangrijke snelwegen geblokkeerd, waaronder wegen naar en rond Quito. De actievoerders hebben aangekondigd door te gaan totdat hun eisen zijn ingewilligd.

Noodtoestand geeft president meer bevoegdheden

Conaie, een invloedrijk samenwerkingsverband van inheemse groepen dat opriep tot het protest, eist onder meer dat de overheid snijdt in de brandstofprijs. Ook zou president Lasso moeten ingrijpen om voedsel betaalbaar te houden. Gesprekken daarover met de regering hebben tot dusver geen doorbraak opgeleverd.

Door de noodtoestand uit te roepen krijgt Lasso meer bevoegdheden om bijvoorbeeld het leger in te schakelen en een avondklok in te stellen. Om de gemoederen tot bedaren te brengen, kondigde hij vrijdag onder meer aan dat maandelijkse uitkeringen voor de armste mensen in Ecuador iets omhooggaan.