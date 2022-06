Een 28-jarige Nederlander is door een rechtbank in Spanje veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf wegens grooming van een dertienjarig meisje uit La Coruña. Hij dwong haar tot het maken van seksvideo's. Deed ze dat niet, dan zou hij een seksueel getinte foto van haar laten zien aan haar familie en vrienden.

Volgens de Spaanse krant La Voz de Galicia kwam de man via Instagram met het meisje in contact en deed zich voor als minderjarige. Nadat hij een foto van haar in zijn bezit had onthulde de man zijn ware identiteit en begon haar af te persen tot het maken van meer afbeeldingen en video's.

De moeder van het meisje merkte dat er wat mis was, waarna ze een kijkje op de telefoon van het meisje nam en het misbruik ontdekte. Ze deed in 2020 aangifte.

De politie wist de dader op te sporen, in samenwerking met de internationale opsporingsorganisatie Interpol. Er werd een Europees opsporingsbericht uitgevaardigd en de man werd in 2021 in Nederland aangehouden en uitgeleverd aan Spanje.