De Europese Commissie adviseert om Oekraïne kandidaat-lid te maken van de Europese Unie. Voordat het land deze status daadwerkelijk krijgt moeten de 27 lidstaten er nog mee instemmen. Daarna kan Oekraïne plaats nemen in de wachtkamer van de EU, want een kandidaat-lidmaatschap is geen garantie voor een echt lidmaatschap. Bovendien moet Oekraïne van de Commissie eerst nog stappen zetten op het gebied van de rechtstaat, corruptiebestrijding en grondrechten voor er in de toekomst echt onderhandeld gaat worden over toetreding.

De Commissie stelt ook voor om Moldavië het kandidaat-lidmaatschap toe te kennen, maar het land moet - net als Oekraïne - eerst nog flink veel hervormingen doorvoeren voor de onderhandeling kunnen starten. Deze lijst is ook nog eens langer.

Normaal gesproken kunnen de onderhandelingen over toetreding direct starten als een land het kandidaat-lidmaatschap heeft gekregen, maar dat is nu bij beide gevallen dus niet het geval.

Georgië had ook een aanvraag ingediend voor het kandidaat-lidmaatschap, maar kan deze status als het aan de Commissie ligt nog niet krijgen. Het land moet eerst laten zien dat het een duidelijke weg inslaat richting de Europese waarden en normen en structurele hervormingen doorvoeren, maar er in ieder geval perspectief geboden.

Regeringsleiders moeten het unaniem eens worden over de status

In principe kan elk land dat zich op het Europees continent bevindt en dat wil een aanvraag voor lidmaatschap indienen bij de EU. Er staan geen duidelijke voorwaarden op papier waar een land aan moet voldoen voor het kandidaat-lidmaatschap, maar de eisen die later in het proces een rol spelen worden vaak al in overweging genomen door de Commissie.

In het verleden kon het jaren duren voor een land kandidaat-lid werd, omdat de lidstaten niet altijd op één lijn zaten. Of dat bij Oekraïne en Moldavië wel het geval gaat zijn is nog niet duidelijk. Nederland, Denemarken en Portugal zijn tot nu toe nog terughoudend over het toekennen van de status aan Oekraïne, omdat het land er nog niet klaar voor zou zijn. Ze benadrukten de afgelopen tijd dat ze eerst het advies van de Commissie wilden afwachten voordat ze met een oordeel komen.

Aangezien de Commissie nu extra voorwaarden heeft gesteld aan de landen, lijkt de politieke druk voor de sceptische regeringsleiders te groot om zich hardvochtig op te blijven stellen. Bovendien stellen voorstanders dat de Oekraïners deze handreiking nodig hebben in oorlogstijd.

Volgende week komen de regeringsleiders bijeen in Brussel. De kans dat de lidstaten de status aan Moldavië toekennen is kleiner.

Kandidaat-lidmaatschap is geen garantie voor toetreding

De EU telt op dit moment vijf andere kandidaat-lidstaten: Turkije, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië. Uit deze voorbeelden blijkt dat zo'n status alles behalve een garantie is voor toetreding. Turkije zit bijvoorbeeld al 23 jaar in de wachtkamer en de kans dat het land zal toetreden is in de loop der jaren alleen maar kleiner geworden.

Een kandidaat-lidstaat moet namelijk aan strikte voorwaarden voldoen vóór het kan toetreden, de zogeheten Kopenhagen-criteria. Het land moet een stabiele democratie en werkende rechtstaat hebben. Corruptie moet dus aangepakt zijn. Ook moeten mensenrechten gewaarborgd worden. Verder moet het land een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen concurrentie vanuit de EU.

Oekraïne voldoet volgens de Commissie voor ongeveer 70 procent aan de Europese regels, normen en waarden, lichtte Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen vrijdag toe. Moldavië heeft "nog een lange weg te gaan, maar we geloven in het potentieel", zei ze.