De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel keurde vrijdag de uitlevering goed van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten. Een langlopend juridisch proces komt daarmee in de richting van een ontknoping. WikiLeaks heeft aangekondigd stappen te gaan zetten tegen het besluit.

De beslissing van Patel betekent niet het einde van Assange's juridische strijd, die al meer dan tien jaar aan de gang is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet in een verklaring weten dat hij veertien dagen de tijd heeft om in beroep te gaan. Als het Hooggerechtshof in Londen Assange's aanklacht afkeurt, moet hij binnen 28 dagen worden uitgeleverd aan de VS.

WikiLeaks laat via Twitter weten in beroep te willen gaan: "Vandaag is niet het einde van de strijd. Het is slechts het begin van een nieuwe juridische strijd."

De Amerikaanse justitie wil Assange berechten voor het publiceren van talrijke militaire geheime documenten en spionage in 2010, waarvoor hij tot 175 jaar celstraf riskeert. Hij zou onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten kunnen hebben.

Assange's mentale gezondheid is geen obstakel meer

De verdediging van Assange stelt dat hij vanuit journalistiek oogpunt handelde toen hij de documenten publiceerde. De Britse rechtbank was het daar in december 2021 niet mee eens, maar oordeelde destijds wel dat zijn mentale gezondheid een obstakel was voor uitlevering. Assange bleek suïcidaal te zijn.

De Amerikaanse autoriteiten hebben daarop beloofd dat Assange in de VS niet wordt opgesloten in een streng beveiligde gevangenis en hij zou zijn straf in Australië kunnen uitzitten als hij in de VS wordt veroordeeld.

De WikiLeaks-oprichter heeft jarenlang ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Nadat de ambassade hem de deur had gewezen, werd hij opgepakt. Sindsdien zit hij vast in in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen, waar in 2020 de uitleveringsprocedure begon.