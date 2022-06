Wereldwijd zijn er 41,5 miljoen kinderen op de vlucht. Dat meldt UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Eind vorig jaar ging het om 36,5 miljoen kinderen. In de afgelopen maanden zijn daar door de oorlog in Oekraïne nog eens vijf miljoen bij gekomen.

Van de kinderen die op de vlucht zijn, bevindt de meerderheid (25,8 miljoen) zich nog in eigen land. De rest is in het buitenland op de vlucht. Dat is in lijn met het aantal volwassen vluchtelingen in de wereld.

De UNHCR, de VN-organisatie voor vluchtelingen, rapporteerde deze week dat van de 100 miljoen vluchtelingen wereldwijd meer dan de helft zich binnen de eigen landgrenzen bevindt.

In 2021 kwamen er 2,2 miljoen ontheemde kinderen bij. "We kunnen het bewijs niet negeren: het aantal kinderen dat ontheemd raakt door conflicten en crises neemt snel toe. Dat geldt ook voor onze verantwoordelijkheid om ze te helpen", zegt UNICEF-directeur Catherine Russell.

Kinderen slaan niet alleen vanwege oorlogen en conflicten op de vlucht. In 2021 waren er 7,3 miljoen kinderen op de vlucht als gevolg van natuurrampen.