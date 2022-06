De 27-jarige Nederlandse toeriste die donderdag om het leven kwam in een Colombiaans restaurant werd geraakt door een kogel die was bedoeld voor een Braziliaanse drugshandelaar. Dat meldden Colombiaanse media en het Franse persbureau AFP donderdagavond op basis van een verklaring van de Colombiaanse politie.

Volgens de lokale politie was Afonso Celso Caldas de Lima het doelwit van de schietpartij. Hij is tijdens de schietpartij ook omgekomen. De man zat in een restaurant toen twee schutters binnenkwamen en het vuur openden. De Nederlandse toeriste zat aan een tafel vlakbij hem. Ook een Braziliaanse vrouw kwam om het leven en twee andere personen raakten gewond.

Celso Caldas de Lima werd vijf jaar geleden al eens opgepakt en werd gezocht voor drugshandel, moord en afpersing. De politie kon aan AFP niet vertellen waarom hij op vrije voeten was. Volgens Colombiaanse media was de man voortvluchtig.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand aan de nabestaanden van de vrouw.