Saoedische autoriteiten hebben regenboogkleurig speelgoed en kleding uit winkels in Riyad in beslag genomen. Zo willen ze homoseksualiteit in het land tegengaan, meldt The Guardian. Homoseksualiteit is volgens de Saoedische regering in strijd met het islamitische geloof en de publieke normen en waarden.

Het gaat voornamelijk om producten die bedoeld zijn voor kinderen, zoals bogen, rokken, hoeden en etuis. Het is niet duidelijk hoeveel voorwerpen in de Saoedische hoofdstad in beslag zijn genomen.

De producten zijn in strijd met het islamitische geloof en promoten homoseksualiteit onder jongeren, werd volgens The Guardian in een uitzending van staatszender Al Ekhbariya verteld. Een journalist zei in de uitzending dat de kleuren van de lhbtiq+-vlag een "giftig signaal" afgeven.

Er is veel kritiek op de manier waarop Saoedi-Arabië de strijd met homoseksualiteit aangaat. Onlangs verbood het land films waarin seksuele minderheden te zien zijn. Ook spreken over seksuele minderheden in films werd in de ban gedaan.

Disney werd in april door het land verzocht lhbtiq+-referenties uit de Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness te schrappen. Het bedrijf weigerde dat te doen.