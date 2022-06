De Nederlandse toeriste die donderdag om het leven kwam in een Colombiaans restaurant werd geraakt door een verdwaalde kogel. Dat zegt een woordvoerder het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen NU.nl. Het slachtoffer is een 27-jarige vrouw uit de provincie Gelderland.

De schietpartij vond plaats in een restaurant in de Colombiaanse stad Leticia. Twee gewapende mannen liepen het restaurant binnen en openden het vuur.

Naast de Nederlandse toeriste kwam ook een Braziliaanse vrouw om het leven. Twee anderen raakten gewond.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van de schietpartij was. De verdachten zouden na de schietpartij op de vlucht zijn geslagen. Of de politie ze al heeft kunnen aanhouden, is nog niet bekend.

Het ministerie laat weten de nabestaanden van de Nederlandse vrouw bij te staan.