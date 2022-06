In Washington is een straat hernoemd naar de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Het gaat om een deel van de New Hampshire Avenue, waar de ambassade van Saoedi-Arabië zetelt. Dat deel heet nu Jamal Khashoggi Way.

Woensdag onthulde Washington het straatnaambordje. Daarbij waren veel mensenrechtenactivisten aanwezig. De verloofde van Khashoggi uitte in een speech kritiek op het voornemen van de Amerikaanse president Joe Biden om naar Saoedi-Arabië te reizen en kroonprins Mohammed Bin Salman te ontmoeten.

"Olie en opportunisme winnen het van principes", zei Hatice Cengiz. Volgens de CIA wist de kroonprins van de gewelddadige moord op Khashoggi in Istanboel in 2018. Het lichaam van de journalist werd in stukken gezaagd. De zaak zorgde voor veel ophef in de wereld. Bin Salman zou de moord zelfs hebben goedgekeurd.

Activisten wilden al langer dat er een straat zou worden vernoemd naar Khashoggi. Al jaren hangen zij straatnaambordjes met de naam van de journalist op in Washington. Vorig jaar besloot de gemeenteraad om de straat bij de ambassade te hernoemen.

Cengiz vindt het een mooi gebaar, maar waarschuwt Biden ondertussen voor Bin Salman. Zij wil dat de president "op z'n minst vraagt waar het lichaam van Jamal is".

Biden heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Eerder beloofde hij Saoedi-Arabië en de kroonprins als "paria's", te behandelen, maar door dit voorgenomen bezoek lijkt hij daarop te zijn teruggekomen. Olie lijkt de voornaamste reden. Door olie uit de grond te pompen zou Saoedi-Arabië kunnen helpen de gestegen energieprijzen terug te dringen.