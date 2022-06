Bij een schietpartij in een restaurant in de Colombiaanse stad Leticia, is donderdag een 25-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Dat meldden lokale media woensdag. Ook een Braziliaanse vrouw overleed en twee anderen raakten gewond.

Twee mannen kwamen het restaurant in zuidelijke stad binnen en openden het vuur.

De slachtoffers raakten zwaargewond en werden afgevoerd naar het ziekenhuis van de stad. Twee van hen, onder wie de Nederlandse vrouw overleden daar aan hun verwondingen. Dat liet de directeur van het plaatselijke ziekenhuis weten.

De daders gingen er vandoor en de politie is een klopjacht begonnen. De achtergrond van de schietpartij is nog onbekend.